Согласован проект дома по реновации в Нижегородском районе Москвы

В столице согласовали очередной проект жилого дома в рамках программы реновации. Его возведут на Нижегородской улице в Юго-Восточном административном округе, сообщил председатель Москомэкспертизы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно документации, в Нижегородском районе возведут односекционный жилой дом на 161 квартиру. Объект спроектирован с учетом всех требований противопожарной безопасности. Кроме того, в нем создадут безбарьерную среду: входы в здание будут устроены на уровне земли, без ступеней и пандусов, а также предусмотрен комфортный доступ для маломобильных граждан на все этажи», – рассказал Щербаков.

Некоторые квартиры в доме обустроят для удобства проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый этаж традиционно отведут под нежилые помещения коммерческого и общественного назначения.

В подземной части дома построят паркинг, там же предусмотрены технические помещения - индивидуальный тепловой пункт, вентиляционные камеры, электрощитовая и другие объекты. Подробная информация о программе реновации представлена на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее распорядился нарастить темпы реализации программы в два раза.

