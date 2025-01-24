Согласован проект дома по реновации в Нижегородском районе Москвы
В столице согласовали очередной проект жилого дома в рамках программы реновации. Его возведут на Нижегородской улице в Юго-Восточном административном округе, сообщил председатель Москомэкспертизы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласно документации, в Нижегородском районе возведут односекционный жилой дом на 161 квартиру. Объект спроектирован с учетом всех требований противопожарной безопасности. Кроме того, в нем создадут безбарьерную среду: входы в здание будут устроены на уровне земли, без ступеней и пандусов, а также предусмотрен комфортный доступ для маломобильных граждан на все этажи», – рассказал Щербаков.
Некоторые квартиры в доме обустроят для удобства проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый этаж традиционно отведут под нежилые помещения коммерческого и общественного назначения.
В подземной части дома построят паркинг, там же предусмотрены технические помещения - индивидуальный тепловой пункт, вентиляционные камеры, электрощитовая и другие объекты. Подробная информация о программе реновации представлена на портале мэра и правительства Москвы mos.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее распорядился нарастить темпы реализации программы в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что мог бы достичь соглашения с Путиным по денуклеаризации
- Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина к встрече с ним
- Росавиация: В аэропортах пяти городов ввели временные ограничения
- Трамп: Конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать
- В офисе Зеленского анонсировали закон о снижении возраста мобилизации до 18 лет
- Власти Ровненской области подтвердили подрыв поезда с грузом для ВСУ
- Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили необходимость завершения конфликта на Украине
- Губернатор: В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом
- СМИ: Дроны ВСУ пытаются атаковать завод в Брянске и НПЗ в Энгельсе
- Трамп не исключил остановку финансирования НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru