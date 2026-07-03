Согласован проект дома по программе реновации в Бирюлево Восточном

Проект многоквартирного дома по программе реновации согласован по адресу: Касимовская улица, земельный участок 31/2, рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Новый двухсекционный дом появится на месте включенной в программу реновации пятиэтажки, возведенной в 1965 году. В нем запроектировано 202 квартиры. Согласно проекту, площадь застройки составит около 1,5 тысячи квадратных метров», – отметил он.

Суммарная площадь всех квартир в новостройке превысит 13 тысяч квадратных метров. Они будут сданы с чистовой отделкой, которая выполнена из современных и долговечных материалов.

Территория вокруг многоэтажки будет комплексно благоустроена с учетом стандартов безбарьерной среды. Там расположатся спортивная и детская площадки, также высадят зеленые насаждения и появятся газоны.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин раскрыл, что в Щербинке по программе реновации возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс с применением технологии объемно-блочного домостроения.

