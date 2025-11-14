Согласован проект дома по программе реновации в Бескудниковском районе столицы

В Москве согласовали проект нового многоквартирного жилого дома по программе реновации на Бескудниковском бульваре. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Согласно проекту, дом планируют возвести на месте двух снесенных пятиэтажек в рамках программы реновации. В новостройке запроектировано 513 квартир. Первый этаж будет нежилым: его отведут под общественное и коммерческое использование», – уточнил Щербаков.

Все квартиры в новом доме будут сданы с чистовой отделкой, застекленными лоджиями и установленной сантехникой.

Для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками здание будет построено с учетом требований безбарьерной среды. Всю придомовую территорию благоустроят, вокруг высадят деревья и кустарники.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что дома по реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.

