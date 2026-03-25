Согласован проект дома по программе реновации на улице Генерала Рычагова
Многоквартирный дом по программе реновации возведут на севере столицы в районе Коптево по адресу: улица Генерала Рычагова, земельный участок 22. О том, что проект строительства согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Дом появится на месте демонтируемых пятиэтажек на улице Генерала Рычагова. Проектом предусмотрено возведение шестисекционного здания, в нем будет 582 квартиры. Часть из них обустроят с учетом потребностей маломобильных граждан. Общая площадь жилых помещений составит около 37 тысяч квадратных метров», - отметил глава комитета.
На первом этаже новостройки проектом предусмотрены просторные входные группы жилых секций с вестибюлями, помещениями для консьержей и колясочными. Предусмотрено помещение для центра информирования по программе реновации, в нем владельцы квартир смогут получить консультации, связанные с переездом. В подземной части дома построят автостоянку.
Новостройка станет частью развитой инфраструктуры района: поблизости расположены детские сады, школы, поликлиники, магазины, остановки общественного транспорта. Станция «Коптево» Московского центрального кольца находится в одном километре от планируемого дома.
