Согласован капитальный ремонт четырех жилых домов в Кунцеве
В столичном районе Кунцево утверждены планы по капитальному ремонту четырех жилых зданий. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Мосгосэкспертиза выдала положительные заключения по проектам капитального ремонта четырех многоквартирных домов в районе Кунцево. В зданиях 1976–1989 годов постройки отремонтируют кровли, обновят инженерные системы и приведут в порядок места общего пользования», — отметил он.
Уточняется, что ремонтные работы пройдут по адресам: Рублевское шоссе 83к4 и 83к5, Маршала Тимошенко 34, улица Истринская 10к2. В первых двух домах утеплят фасад, переложат кровлю, восстановят защитный слой бетонных конструкций, загерметизируют межпанельные швы и установят корзины для кондиционеров. Специалисты обновят стояки, магистрали холодного и горячего водоснабжения, а также инженерные и вентиляционные системы.
На улице Маршала Тимошенко 34 установят новые зонты над вентшахтами, обновят кровельное покрытие и надстройки выходов на крышу, а на Истринской улице укрепят кирпичную кладку фасада, восстановят плиты лоджий, а также заменят гидроизоляцию и ограждение кровли. Внутри дома приведут в порядок электрощитовые, системы отопления, водоснабжения, водоотведения и канализации, а также проведут финишную отделку.
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