Собянин: Звезду на главном здании МГУ будут реставрировать на высоте
В Москве проведут реставрационные работы в трех сталинских высотках, включая жилую высотку на площади Красные Ворота, главное здание МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах и здание министерства иностранных дел. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что жилые корпуса сталинской высотки на площади Красные Ворота уже отреставрированы. В частности, был расчищен лепной декор и установлены деревянные поручни балконного ограждения.
«На фасады и в проездные арки удалось вернуть светильники 50-х годов – по архивным материалам. В 2025-м реставраторы завершат работы в подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка, металлические ограждающие решетки», – рассказал Собянин.
В рамках реставрации здания МГУ намерены восстановить звезду, установленную на 50-метровом шпиле. Работы будут производить без демонтажа на высоте более 230 метров.
Новый этап реставрации здания МИД предполагает расчистку фасадов, работу с кровлей и замену облицовки цоколя. Также в правой пристройке займутся интерьерами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абхазии восстановили работу Ингурской ГЭС
- Армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР
- Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1000 рублей
- В Кремле рассказали об ответе на украинские удары по Таганрогу
- Wildberries запустит продажу билетов на поезда
- При крушении судна в Средиземном море погибли 44 мигранта
- СМИ: Disney снимет киноверсию «Рапунцель: Запутанная история»
- В Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9 млн рублей
- В Москве начали увеличивать подачу тепла в квартиры из-за ожидаемого похолодания
- Певица Селена Гомес сообщила о помолвке с продюсером Бенни Бланко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru