Собянин: Звезду на главном здании МГУ будут реставрировать на высоте

В Москве проведут реставрационные работы в трех сталинских высотках, включая жилую высотку на площади Красные Ворота, главное здание МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах и здание министерства иностранных дел. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что жилые корпуса сталинской высотки на площади Красные Ворота уже отреставрированы. В частности, был расчищен лепной декор и установлены деревянные поручни балконного ограждения.

«На фасады и в проездные арки удалось вернуть светильники 50-х годов – по архивным материалам. В 2025-м реставраторы завершат работы в подъездах, где сохранился лепной декор, метлахская плитка, металлические ограждающие решетки», – рассказал Собянин.

В рамках реставрации здания МГУ намерены восстановить звезду, установленную на 50-метровом шпиле. Работы будут производить без демонтажа на высоте более 230 метров.

Новый этап реставрации здания МИД предполагает расчистку фасадов, работу с кровлей и замену облицовки цоколя. Также в правой пристройке займутся интерьерами.

