Собянин заявил о планах создания нового маршрута от Шелепихинского шоссе до СЗХ

Новые дороги свяжут северо-запад и запад Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в городе появится маршрут от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды.

«Всего построим и реконструируем 1,7 км дорог с двумя полосами движения в каждом направлении. Работы планируем завершить уже в этом году», - сообщил Собянин в своем канале в мессенджере Мах.

Кроме того, намечена реконструкция участков Новозаводской улицы и Берегового проезда. В результате время в пути между районами Хорошево-Мневники и Филевский Парк сократится, а транспортная доступность социальных объектов улучшится.

После завершения строительства в Москве скорректируют маршрутную сеть наземного транспорта, чтобы обеспечить беспересадочную связь территории ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и Филевского Парка со станциями «Мневники» Большой кольцевой линии метро, «Шелепиха» Московского центрального кольца и перспективной Рублево-Архангельской линии, МЦД-4 Москва-Сити.

