Собянин заявил, что большинство регионов используют продукцию московских заводов

Сегодня продукция московских промышленных предприятий востребована в большей части российских регионов. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, разработки заводов, конструкторских бюро и научно-технических центров востребованы в транспортной сфере, ЖКХ, здравоохранении, образовании и иных отраслях.

Собянин также привел в качестве примера кабельно-проводниковую продукцию, смарт-карты, теплоизолированные трубы и светотехнику, используемые в энергетике, машиностроении, металлургии и городском хозяйстве.

«Столица — крупнейший в стране индустриальный хаб. Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и так далее», — подчеркнул он.

