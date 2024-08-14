Собянин: Завершается возведение основных конструкций станции «Новомосковская»
Троицкая линия московского метро станет одной из самых протяженных в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, на линии продолжают активные работы. Так, на 97% готова станция «Университет дружбы народов».
«В подземном вестибюле и соседнем переходе смонтированы два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству. При благоустройстве прилегающей территории поддержим тему — около станции появятся пять клумб в форме континентов Земли», — написал Собянин.
Кроме того, завершается возведение основных конструкций на «Новомосковской». На станции ведут отделочные работы и монтируют инженерное оборудование, ее общая готовность — 75%. При этом на станции «Академическая», где появится пересадка между Троицкой и Калужско-Рижской линиями метро, закончили на треть монолитные работы.
Также на станции «ЗИЛ» в пассажирской зоне стартовала укладка гранита. Основные конструкции объекта почти готовы, ведется монтаж инженерных коммуникаций. На «Вавиловской» специалисты начали черновые архитектурно-отделочные работы и устройство внутренних помещений.
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