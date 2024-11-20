Собянин: Завершается строительство второго вестибюля станции «Физтех»
В столице завершается строительство второго вестибюля станции «Физтех», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что специалисты уже выполнили архитектурную отделку. Фасад вестибюля площадью пять тысяч квадратных метров был облицован алюминиевыми и металлическими панелями, а кассовый зал второго вестибюля станции украшен в тематике расположенного рядом вуза.
Станция столичного метрополитена «Физтех» была открыта в сентябре 2023 года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» – «Физтех». На объекте предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта.
Ранее в Москве утвердили проект планировки улично-дорожной у метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса “1-й Саларьевский” и в целом района с населением более 165 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России будут ежегодно выделять киноиндустрии еще по 2,6 млрд рублей
- Сын Александра Градского заявил о желании снести памятник на могиле отца
- При пожаре в многоэтажке в Севастополе погиб человек
- СМИ: Выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля
- Умер автор музыки для фильма о Бонде гитарист Вик Флик
- Рафаэль Надаль завершил спортивную карьеру
- «Закончим последний матч, подумаем»: Карпин ответил на вопрос об уходе из «Ростова»
- СМИ: Пентагон передаст Украине военную помощь на $275 млн
- Россиян предупредили о новой схеме мошенников со взломом аккаунта на «Госуслугах»
- Цена говядины в РФ выросла до рекордных 700 рублей за килограмм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru