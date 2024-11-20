Собянин: Завершается строительство второго вестибюля станции «Физтех»

В столице завершается строительство второго вестибюля станции «Физтех», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что специалисты уже выполнили архитектурную отделку. Фасад вестибюля площадью пять тысяч квадратных метров был облицован алюминиевыми и металлическими панелями, а кассовый зал второго вестибюля станции украшен в тематике расположенного рядом вуза.

Станция столичного метрополитена «Физтех» была открыта в сентябре 2023 года в составе участка продления Люблинско-Дмитровской линии «Яхромская» – «Физтех». На объекте предусмотрены два вестибюля с выходами к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта.

Ранее в Москве утвердили проект планировки улично-дорожной у метро «Саларьево» в районе Коммунарка. Реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса “1-й Саларьевский” и в целом района с населением более 165 тысяч человек.

