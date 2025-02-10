Собянин: Завершается строительство нового комплекса онкобольницы в Сколкове
Работы по строительству нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы (МГОБ) №62 в Сколково завершатся через пару месяцев, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что сейчас в столице построили четыре онкологических комплекса: МКНЦ имени Логинова, ММКЦ «Коммунарка», ГКБ имени Юдина и ММНКЦ имени Боткина.
Последний такой комплекс – 62-ой больницы, которая является одной из ведущих онкологических клиник России. Он находится в стесненных условиях, поэтому принято решение построить новый комплекс для этой больницы в Сколково.
Основные работы будут завершены уже через несколько месяцев, отметил Собянин. Сейчас строительная готовность объекта составляет 70%. Работу планируют завершить в III квартале 2025 года.
В новом комплексе откроют два современных корпуса общей площадью свыше 60 тысяч кв. м. Это амбулаторно-стационарный корпус на 500 коек, где также будет работать центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, здесь разместят центр опухолей костей и мягких тканей, в котором будут оказывать медицинскую помощь экспертного уровня пациентам с опухолями опорно-двигательного аппарата и мягких тканей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru