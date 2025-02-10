Собянин: Завершается строительство нового комплекса онкобольницы в Сколкове

Последний такой комплекс – 62-ой больницы, которая является одной из ведущих онкологических клиник России. Он находится в стесненных условиях, поэтому принято решение построить новый комплекс для этой больницы в Сколково.

Основные работы будут завершены уже через несколько месяцев, отметил Собянин. Сейчас строительная готовность объекта составляет 70%. Работу планируют завершить в III квартале 2025 года.

В новом комплексе откроют два современных корпуса общей площадью свыше 60 тысяч кв. м. Это амбулаторно-стационарный корпус на 500 коек, где также будет работать центр амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, здесь разместят центр опухолей костей и мягких тканей, в котором будут оказывать медицинскую помощь экспертного уровня пациентам с опухолями опорно-двигательного аппарата и мягких тканей.



