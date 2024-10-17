Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

В 2025-2027 годах в Москве намерены построить 12 станций метро и два электродепо, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, четыре станции появятся на Троицкой линии метро на участке между «ЗИЛ» и «Новаторской».

Также в городе за три года построят новую Рублево-Архангельскую ветку, на которой будет восемь станций на участке «Шелепиха – Ильинская».

Помимо прочего продолжатся работы по возведению Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции«Достоевская» («Суворовская») на Кольцевой линии.

