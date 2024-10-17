Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро
В 2025-2027 годах в Москве намерены построить 12 станций метро и два электродепо, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, четыре станции появятся на Троицкой линии метро на участке между «ЗИЛ» и «Новаторской».
Также в городе за три года построят новую Рублево-Архангельскую ветку, на которой будет восемь станций на участке «Шелепиха – Ильинская».
Помимо прочего продолжатся работы по возведению Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции«Достоевская» («Суворовская») на Кольцевой линии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru