Собянин: За последние 15 лет в Москве создан мощный транспортный каркас

Мощный транспортный каркас удалось создать за последние 15 лет в Москве. Об этом во время ежегодного отчета в Мосгордуме заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Сегодня транспортный каркас включает 443 станции метро, МЦК, МЦД, а также Московский скоростной диаметр и другие хордовые трассы и вылетные магистрали», – сказал Собянин.

Кроме того, в эксплуатацию ввели более 47 млн квадратных метров офисов, торговых помещений, технопарков и промышленных цехов. Это позволило создать 2 млн рабочих мест, главным образом за пределами центра Москвы, что очень важно с точки зрения доступности мест работы и трафика.

Кроме того, огромный шаг сделан в реализации концепции 15-минутного города, когда все необходимые услуги и сервисы находятся рядом с домом. Москвичи не только имеют возможность работать рядом с домом — у 97% горожан в шаговой доступности находятся продуктовые магазины. «Если говорить о более широком выборе продовольствия, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан», — добавил мэр Москвы.

Сейчас столичные власти переходят от воплощения в жизнь отдельных проектов к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы.

