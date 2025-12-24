Собянин: За последние 15 лет в Москве создан мощный транспортный каркас
Мощный транспортный каркас удалось создать за последние 15 лет в Москве. Об этом во время ежегодного отчета в Мосгордуме заявил столичный мэр Сергей Собянин.
«Сегодня транспортный каркас включает 443 станции метро, МЦК, МЦД, а также Московский скоростной диаметр и другие хордовые трассы и вылетные магистрали», – сказал Собянин.
Кроме того, в эксплуатацию ввели более 47 млн квадратных метров офисов, торговых помещений, технопарков и промышленных цехов. Это позволило создать 2 млн рабочих мест, главным образом за пределами центра Москвы, что очень важно с точки зрения доступности мест работы и трафика.
Кроме того, огромный шаг сделан в реализации концепции 15-минутного города, когда все необходимые услуги и сервисы находятся рядом с домом. Москвичи не только имеют возможность работать рядом с домом — у 97% горожан в шаговой доступности находятся продуктовые магазины. «Если говорить о более широком выборе продовольствия, непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан», — добавил мэр Москвы.
Сейчас столичные власти переходят от воплощения в жизнь отдельных проектов к реализации комплексной программы градостроительного развития Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
- Аптеки опровергли дефицит противовирусных препаратов
- В Париже у инкассаторов украли ювелирные изделия и золото
- Путину передали список осужденных для возможного помилования
- Михалкова призвали защитить подвергнутый цензуре фильм «Утомленные солнцем»
- ФСБ предотвратила в Тюменской области диверсию на объекте «Транснефти»
- Орбан предупредил о риске распада Евросоюза
- В Госдуме рассказали, как будут выглядеть профильные экзамены в педвузах
- Смертельная водка: Почему россияне перешли на нелегальный алкоголь
- Совет Федерации ввел штрафы за подключение «лишних» сим-карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru