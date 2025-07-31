Собянин: За два месяца проект «Лето в Москве» объединил более 30 млн гостей

Проект «Лето в Москве» за два месяца объединил 30 млн человек на улицах столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Главными событиями проекта стали исторические и гастрономические фестивали, мероприятия иммерсивного музея на Красной площади, Международный джазовый фестиваль, и летний фестиваль «Зарядье», праздники в честь Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня семьи, любви и верности, День и Ночь московского спорта, фестиваль «Театральный бульвар».

В организации мероприятий «Лета в Москве» активно участвует деловое сообщество. В рамках спецпроекта «Время возможностей» состоялись свыше 1,9 тысячи событий, предприниматели организовали для москвичей и гостей столицы различные мероприятия и акции. Кроме того, партнеры «Лета в Москве» провели более 300 уникальных мероприятий, в том числе молодежные вечеринки, показы мультфильмов, экскурсии, выездные консультации ветеринаров.

Проект продолжается в каждом районе Москвы. До 14 сентября горожане и гости могут посетить зеленый театр, «Зеленый маркет» и 12 арт-павильонов, концерты в столичных усадьбах, цирковые дивертисменты. До 17 августа в столице можно будет увидеть победителей Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Кроме того, доступен новый проект «Книга в городе» с тремя уникальными пространствами — уютными библиотеками под открытым небом. До конца лета продолжают работу тематические бульвары: шахматы на Гоголевском, спорт на Петровском, танцы на Чистопрудном, рисование на Страстном и летний клуб на Тверском.

Среди новых событий в Москве — крупнейший фестиваль света «Проекция», Фестиваль исторических и забытых игр и масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который откроется 1 августа.

