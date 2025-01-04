Собянин: За 10 лет число кружков и секций для детей в Москве выросло почти вдвое

Столичные школьники посещают свыше 135 тысяч кружков и секций дополнительного образования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, 89% школьников Москвы посещают программы дополнительного образования различных направлений - от футбола до робототехники.

В каждой школе и в каждом колледже для детей организованы спортивные клубы. Занятия проходят как в залах, так и на свежем воздухе в зависимости от сезона. Зимой дети могут посещать секции по лыжам, хоккею и фигурному катанию, а летом - по волейболу, бегу, баскетболу и другим видам спорта.

Также в Москве активно развивается школьный и студенческий туризм. В таких программах принимают участие свыше 79 тысяч ребят. А в «Содружество школьных театров Москвы» входит более 22 тысяч учащихся и больше тысячи педагогов. За последние 10 лет число секций и число занимающихся в них детей выросло почти в два раза.

