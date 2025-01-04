Собянин: За 10 лет число кружков и секций для детей в Москве выросло почти вдвое
Столичные школьники посещают свыше 135 тысяч кружков и секций дополнительного образования, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, 89% школьников Москвы посещают программы дополнительного образования различных направлений - от футбола до робототехники.
В каждой школе и в каждом колледже для детей организованы спортивные клубы. Занятия проходят как в залах, так и на свежем воздухе в зависимости от сезона. Зимой дети могут посещать секции по лыжам, хоккею и фигурному катанию, а летом - по волейболу, бегу, баскетболу и другим видам спорта.
Также в Москве активно развивается школьный и студенческий туризм. В таких программах принимают участие свыше 79 тысяч ребят. А в «Содружество школьных театров Москвы» входит более 22 тысяч учащихся и больше тысячи педагогов. За последние 10 лет число секций и число занимающихся в них детей выросло почти в два раза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На горе около города Тырныауза загорелась сухая трава
- До 10 возросло количество пострадавших при украинском обстреле Горловки
- Минобороны: Российские средства ПВО уничтожили за сутки восемь ракет ATACMS
- Минобороны: Российская армия освободила село Надия
- В Японии умерла старейшая жительница Земли
- Разлив мазута произошел в Авачинской бухте
- В Верховной Раде назвали Зеленского шизофреником
- Минобороны: Российская армия подавила огневые точки ВСУ в Курской области
- Lada стал самым продаваемым брендом в России
- В Литве рассмотрят законность лишения гражданства фигуристки Дробязко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru