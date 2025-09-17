Собянин: Выполнено благоустройство около 2,4 тыс. придомовых территорий
Основные работы по благоустройству дворовых территорий, запланированные на 2025 год, выполнили в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Градоначальник указал, что в программу включили почти 2,4 тысячи придомовых пространств во всех округах.
«Комплексный подход включает обновление детских и спортивных площадок, установку современных опор освещения, ремонт проездов и тротуаров, обустройство зон тихого отдыха», — отметил мэр.
Так, новые игровые комплексы появились в Дорогомилове у нескольких домов на Кутузовском проспекте, у дома 16 на Большой Дорогомиловской улице. В Филях-Давыдкове оборудовали площадку в стиле панда-парка во дворе дома 39 на Кастанаевской улице.
Масштабный проект комплексного благоустройства завершился на Ясногорской улице в Ясеневе. Здесь обустроили современный спортивный кластер и детские площадки, в том числе зону в виде дирижабля.
В Дмитровском районе на Ангарской улице были благоустроены территории десяти домов, где оборудовали детские и спортивные комплексы, тренажеры, место для отдыха. В Западном Дегунине обновили дворы 12 зданий.
Для реализации проектов комплексного благоустройства в 2025 году закупили около 57 тысяч малых архитектурных форм, в том числе детского, спортивного оборудования и уличной мебели. Контракты жизненного цикла обеспечат их обслуживание на протяжении семи лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В отрасли объяснили ценность российских туристов для европейцев
- В школе во Владивостоке обрушилась часть потолка
- Ассоциация туроператоров опровергла «нашествие акул» в Египте
- Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»
- Психолог Наумова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку фастфуд
- Зеленский призвал Запад больше думать об Украине, а не об отношениях с Россией
- Один человек пострадал при взрыве в квартире жилого дома в Ангарске
- Зеленский и Трамп готовят Украину к трудным решениям в случае неудач ВСУ
- Из Москвы в Краснодар вылетел первый с 2022 года самолет
- Гутерреш призвал реформировать СБ ООН с реалиями 1945 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru