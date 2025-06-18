Собянин: Второй этап модернизации школ Москвы пройдет в 10 округах
Второй этап модернизации школ стартовал в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Власти столицы обновляют не только здания, но и среду, в которой учатся дети. Работы пройдут в десяти округах Москвы.
«Все здания, вошедшие в программу “Моя школа”, приводим к единому стандарту. Обновляем фасады и крыши, все инженерные системы, внутренние пространства... включая классы, коридоры и общие зоны», — подчеркнул градоначальник, отметив, что убранство подбирают с учетом удобства и безопасности.
Собянин указал, что в школах оборудуют специализированные кабинеты для информатики и естественных наук, новые спортивные, гимнастические залы, медиатеки, а также пространства для творчества, проектной работы, внеурочных занятий, отдыха. В общих зонах учреждений появится мягкая мебель, на территориях - спортивные зоны, парковки для велосипедов и самокатов, лавочки, новые фонари. При этом у начальных школ возведут детские площадки.
Все работы планируют завершить в 2026 году. К началу нового учебного года в рамках первого этапа обновления будет открыта 51 школа. Всего в Москве планируют модернизировать около 700 школьных зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru