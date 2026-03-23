Собянин: Все взрослые стационары Москвы подключены к сервису СМС-информирования
Цифровой сервис СМС-информирования родственников о состоянии пациентов, находящихся в реанимации, заработал во всех взрослых многопрофильных стационарах Москвы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
Сервис был запущен два года назад. За это время близким пациентов отправили более 300 тысяч сообщений. Родственники автоматически получают оповещение о поступлении больного в отделение реанимации и интенсивной терапии. Номер телефона следует указать при подписании согласия на медицинское вмешательство.
«Получать СМС с основными показателями состояния... родственники могут после обращения к лечащему врачу реанимационного отделения при подтверждении родства. Сообщения поступают ежедневно, пока пациент находится в реанимации, до перевода в другое отделение или выписки», — отметил Собянин.
Данные о состоянии больных в реанимации собираются автоматически в электронном виде. Медики видят всю информацию на планшете, могут отслеживать эффективность назначенного лечения и корректировать его при необходимости.
