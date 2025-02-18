Собянин вручил награды ветеранам войны и участникам спецоперации

Столичный мэр Сергей Собянин вручил в преддверии Дня защитника Отечества в Белом зале мэрии награды города Москвы и российские госнаграды военнослужащим войск противоракетной и противовоздушной обороны, участникам спецоперации России на Украине, а также ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Собянин поздравил ветеранов ВОВ с грядущим 80-летием Победы и заявил, что президентом выпущены юбилейные медали для ветеранов войны, труда и узников лагерей. Ветераны получили их из рук Собянина. Всего награждены свыше 16 тысяч человек, большинство награждений проходят дома у ветеранов ввиду почтенного возраста.

Также градоначальник поблагодарил за ратный подвиг участникам спецоперации. Им вручены медали Суворова и ордена Мужества.

Кроме того, мэр выразил благодарность группе военнослужащих противоракетной и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил страны за профессионализм и оперативность при выполнении задач по защите безопасности Москвы.

В заключение градоначальник еще раз поздравил всех награжденных, пожелал им благополучия, успехов и здоровья.

