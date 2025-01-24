Собянин: Востребованность услуг и сервисов mos.ru за год увеличилась на 11%

В 2024 году жители Москвы воспользовались услугами и сервисами портала mos.ru более 852 миллионов раз, что на 11% больше, чем в 2023 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня на портале доступно уже свыше 450 услуг и сервисов», – уточнил он.

Портал предоставляет жителям города доступ к электронной медкарте, электронному дневнику школьника. С его помощью также можно передать показания счетчиков воды и тепла, записаться к врачу, в кружки и спортивные секции.

Как подчеркнул Собянин, с момента появления первых электронных услуг в 2011 году число обращений превысило 4,6 миллиарда раз. Ежегодно на mos.ru появляются все новые услуги. К примеру, за 2024 год было создано и модернизировано свыше 110 услуг и сервисов.

