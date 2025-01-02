Собянин: ВДНХ отметила 85-летие яркими событиями и новыми достижениями
В 2024 году ВДНХ отметила свое 85-летие яркими событиями и новыми достижениями. Об этом своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
В качестве одного из главных достижений ВДНХ в прошлом году он назвал открытие выставки #ТретьяковкаНаВДНХ в павильоне №1 «Центральный», а также выставку «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» и открытие выставочно-торгового центра Киргизской Республики.
Мэр также напомнил об открытии на ВДНХ первого в России Музея героизма и о создании в семейном парке «Орион» самой длинной в столице канатной дороги «Воздушный трамвай», которая стала одним из популярнейших аттракционов летнего сезона.
Собянин добавил, что 100 праздничных мероприятий на ВДНХ посетили около миллиона москвичей и гостей столицы.
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