Собянин: ВДНХ отметила 85-летие яркими событиями и новыми достижениями

В 2024 году ВДНХ отметила свое 85-летие яркими событиями и новыми достижениями. Об этом своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В качестве одного из главных достижений ВДНХ в прошлом году он назвал открытие выставки #ТретьяковкаНаВДНХ в павильоне №1 «Центральный», а также выставку «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» и открытие выставочно-торгового центра Киргизской Республики.

Мэр также напомнил об открытии на ВДНХ первого в России Музея героизма и о создании в семейном парке «Орион» самой длинной в столице канатной дороги «Воздушный трамвай», которая стала одним из популярнейших аттракционов летнего сезона.

Собянин добавил, что 100 праздничных мероприятий на ВДНХ посетили около миллиона москвичей и гостей столицы.