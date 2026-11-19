Выставка «Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора» пройдет на ВДНХ в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Экспозиция станет масштабным проектом, организованным столицей вместе с Государственным Эрмитажем.

«Она пройдет с апреля по октябрь 2027 года в павильоне № 1 “Центральный”. Экспозиция расскажет о парадных и дорожных выездах императорского двора и об истории российского коневодства», — указал Собянин.

Торжественные выезды императорской фамилии являлись важнейшей частью различных государственных церемоний, в том числе коронации. Ритуал был тщательно расписан и поддерживал в народе ощущение величия власти императора. Наборы церемониальной упряжи и аксессуаров отличаются богатством и красотой.

На выставке будет представлено более 700 экспонатов, включая предметы живописи и графики, скульптуры, декоративно-прикладного и ювелирного искусства, быта и техники. Так, гости смогут увидеть предметы, которые монархи брали с собой в путешествия для удобства или развлечения — дорожную мебель, каретные часы, шахматы.

Ключевыми экспонатами станут исторические карета императрицы Екатерины II и сундук-трансформер императора Александра III. Кроме того, будет представлена современная копия большой императорской короны, созданная мастерами компании «Ювелирная группа “Смоленские бриллианты”» в 2012 году. Для более глубокого погружения в атмосферу эпохи экспозицию дополнят интерактивными решениями.

Как ожидается, выставку «Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора» на ВДНХ посетят около 350 тысяч человек. Экспозиция станет четвертым масштабным выставочным проектом павильона № 1 «Центральный». Ранее здесь организовали экспозицию Государственной Третьяковской галереи с работами мастеров 1930-1950-х годов, в том числе живописью Георгия Нисского, Александра Герасимова, Аркадия Пластова, Василия Яковлева и Александра Дейнеки, скульптурами Ивана Шадра и Исидора Фрих-Хара. Выставка проходила с 21 ноября 2024 года по 16 июля 2025-го, ее посетили более 120 тысяч человек. Кроме того, с 5 сентября 2025-го по 1 февраля 2026-го в павильоне размещалась выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея». Она стала одним из главных культурных событий, представив эволюцию облика города через живопись, графику и скульптуру. Гостями выставки стали свыше 330 тысяч человек.

Также в павильоне № 1 «Центральный» 10 сентября 2026 года открылась выставка «Искусство сцены. Академическая живопись», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Мероприятие объединило 32 музея из 12 городов страны. Выставка продлится до 17 января 2027 года.

