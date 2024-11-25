Собянин: В Зеленограде завершили два крупных проекта в сфере благоустройства

В Зеленограде реализовали два проекта в сфере благоустройства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Уточняется, что в районе Матушкино привели в порядок территорию у пруда «Быково болото», обновив существующие зоны отдыха. Для наибольшего комфорта старое покрытие дорожек заменили на деревянный настил. Помимо прочего благоустроили и детское пространство, а спортивные площадки объединили в тематический кластер. При этом отдельно оборудовали скейтпарк.

В ходе благоустройства из «Быкова болота» извлекли более 2,5 тыс. кубометров ила, это позволило увеличить его глубину.

Также благоустроили территорию возле Школьного озера в Силино. В ходе проведение работ расширили мост через плотину и увеличили число дорожек для прогулок. Пляж расчистили и установили на нем лежаки. На детской площадке разместили игровой комплекс, напоминающий сказочный дворец и космический корабль.

Для удобства жителей установили необычные круглые лавочки, беседки и деревянные скамейки. Обновили и сцену для проведения мероприятий на свежем воздухе.

Отдельно оборудовали место для выгула собак, пространство позволит проводить тренировки для питомцев.

