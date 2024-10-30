Собянин: В ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны

В Южном административном округе благоустроили четыре зеленые зоны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, все территории расположены по руслу реки Городня, образуя единый озелененный рекреационный маршрут.

В 2024 году благоустроили пустующий овраг, проложив прогулочную экологическую тропу из прессованного металлического настила. При этом в начале маршрута тропы создали площадку для тихого отдыха, установив лежаки, лавочки, а также шахматные и теннисные столы. Дополнительно обновили хоккейную коробку и дополнили спортивную зону воркаут-тренажерами для всех групп мышц.

В Народном парке на границе районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное улучшили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом. Благоустроили детские площадки и спортивную зону. Дополнительно высадили около 240 лиственных деревьев и порядка 1,2 тысячи кустарников.

Также специалисты провели работу по реабилитации третьего и четвертого Варшавских прудов, укрепив берега и высадив водные растения. Рядом с прудами обновили детскую площадку и разбили аптекарский огород, где высадили лечебные травы.

Помимо прочего входную зону по маршруту Покровский парк вдоль Дорожной улицы украсили новой аркой с названием парка. Также там обновили дорожки для прогулок. Дополнительно реконструировали голубятню парка и историческую железобетонную огневую точку, входившую в линию обороны Москвы в 1941 году.

