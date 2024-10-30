Собянин: В ЮАО благоустроили четыре зеленые зоны
В Южном административном округе благоустроили четыре зеленые зоны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, все территории расположены по руслу реки Городня, образуя единый озелененный рекреационный маршрут.
В 2024 году благоустроили пустующий овраг, проложив прогулочную экологическую тропу из прессованного металлического настила. При этом в начале маршрута тропы создали площадку для тихого отдыха, установив лежаки, лавочки, а также шахматные и теннисные столы. Дополнительно обновили хоккейную коробку и дополнили спортивную зону воркаут-тренажерами для всех групп мышц.
В Народном парке на границе районов Чертаново Южное и Чертаново Центральное улучшили прогулочные маршруты, обустроив просторные деревянные настилы вокруг и над прудом. Благоустроили детские площадки и спортивную зону. Дополнительно высадили около 240 лиственных деревьев и порядка 1,2 тысячи кустарников.
Также специалисты провели работу по реабилитации третьего и четвертого Варшавских прудов, укрепив берега и высадив водные растения. Рядом с прудами обновили детскую площадку и разбили аптекарский огород, где высадили лечебные травы.
Помимо прочего входную зону по маршруту Покровский парк вдоль Дорожной улицы украсили новой аркой с названием парка. Также там обновили дорожки для прогулок. Дополнительно реконструировали голубятню парка и историческую железобетонную огневую точку, входившую в линию обороны Москвы в 1941 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru