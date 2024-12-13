Собянин: В центрах «Мои документы» можно получить справку об участии в СВО

Выдачу справок об участии в специальной военной операции запустили в центрах госуслуг «Мои документы». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, справка необходима для подтверждения прав на правовую и социальную помощь, а также для получения мер соцподдержки. Документ могут получить участники СВО и члены их семей, в том числе родители и несовершеннолетние дети. Услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней, в случае необходимости дополнительной проверки – в срок до 30 календарных дней.

«Помимо центров "Мои документы" справку помогут оформить на портале государственных услуг РФ, в Военно-социальном центре Минобороны... Едином центре поддержки участников СВО», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, оформление документа доступно в военкомате или воинской части.

