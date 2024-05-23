Собянин: В ТиНАО будут построены крупные образовательные комплексы

Более 260 домов включены в программу реновации жилья в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Так, в программу включили 268 домов, передано под заселение шесть жилых комплексов, ведется строительство и проектирование еще четырнадцати.

Также в ТиНАО активно развивают социальную инфраструктуру. В Коммунарке, Щербинке, Троицке, Внукове, Филимонковском возводят и проектируют десять детских садов. В Коммунарке строится два здания школы, в Щербинке уже завершилось возведение школы с кабинетами робототехники, ИТ-полигоном, лабораторно-исследовательскими комплексами. В административных округах также создают крупные образовательные комплексы — школы с детсадами, сейчас строят и проектируют четыре подобных объекта.

Кроме того, в Коммунарке, Щербинке, Троицке, Внукове, Филимонковском планируют построить 11 поликлиник. Возведение девяти из них уже началось. С момента присоединения новых территорий к столице здесь построили и ввели 147 объектов образования и 26 объектов здравоохранения.

