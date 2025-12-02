Собянин: В СВАО завершено 50 комплексных проектов улучшения дорожного движения

Реализация проектов по обеспечению комфортного и безопасного дорожного движения продолжается в Москве, работы провели в Западном и Северо-Западном административных округах. Об этом рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

С начала года на северо-востоке кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) реализовали 50 подобных проектов, в их числе новые пешеходные переходы, дополнительные полосы, вафельная разметка на перекрестках.

«По просьбам жителей района Алексеевский в Рижском проезде в районе дома 5 появился новый пешеходный переход, ведущий к парку “Сокольники”. Еще один — в том же районе — обустроили на улице Константинова у дома 11а», — отметил Собянин.

Дорога до социальных объектов - школы № 1503, спортивного клуба «Триумф», банка, сквера Памяти Героев - стала удобнее и безопаснее. По семи адресам обустроили островки безопасности для пешеходов — в Северном районе на улице Академика Алиханова, у дома 165д, корпус 5 на Дмитровском шоссе, на Новодачной улице между домом 15, корпусом 1 и домом 14, корпусом 1 на Долгопрудной аллее.

На двух участках в Лосиноостровском районе снизили максимальную разрешенную скорость движения транспорта с 60 до 30 километров в час. Аналогичные меры приняли на Мезенской и Таймырской улицах, где расположены больницы, школы, банки и магазины.

Для разгрузки интенсивного движения на семи участках добавили дополнительные полосы. Одна из них - в районе Отрадное, в Юрловском проезде перед перекрестком с проездом Дежнева и Северным бульваром. Пропускную способность перекрестка удалось увеличить на 25 процентов. Еще на трех сложных перекрестках была добавлена вафельная разметка, сокращение числа заторов ускорило проезд на 15–20 процентов.

Реализация локальных проектов позволила обустроить в округе новые парковочные места: 115 — на Белозерской улице в районе Бибирево, 55 - в Староватутинском проезде в Бабушкинском районе. Собянин подчеркнул, что каждый реализованный проект помогает улучшать дорожное движение.

