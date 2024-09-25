Собянин: В столице открылся второй рыбный рынок «Москва — на волне»

На северо-западе Москвы открылся второй рыбный рынок «Москва – на волне», сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, первый подобный рынок, открытый в Косино-Ухтомском, на данный момент посетили более миллиона покупателей. Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» также пользуется особой популярностью у горожан и гостей города.

«Видя такой спрос на свежую качественную рыбу и морепродукты, мы решили открыть второй рынок – в Митино. Его площадь – свыше четырех тысяч квадратных метров. А с наступлением теплой погоды следующей весной дополнительно откроем террасу», – сообщил Собянин.

Но новом рынке также будет работать фирменный корнер «Москва – на волне» со специальным меню.

