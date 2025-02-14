Собянин: В Печатниках будет построена школа с детским садом

В Москве одобрены планы строительства четырех объектов социальной и общественно-деловой инфраструктуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что это позволит создать более трех тысяч новых рабочих мест.

Так, в районе Нагатинский Затон (ЮАО) планируется построить многофункциональный гостиничный комплекс площадью около 30 тыс. кв. м.

А в Нижегородском районе (ЮВАО) возведут многофункциональный комплекс с помещениями общественного назначения площадью более 26 тысяч квадратных метров, а также гостиницу площадью свыше 6 тысяч «квадратов». Также в округе появится образовательная организация на 725 мест, школа вместе с детским садом разместится в районе Печатники.

Ранее Собянин сообщил, что в 2025 году в Москве в ТиНАО построят и реконструируют около 30 образовательных объектов. По его словам, пять из этих учреждений будут построены за счет бюджета, а остальные — за счет инвесторов. Так, добавил мэр, в Коммунарке построят новую школу для тысячи ста учеников, а в Бекасове реконструируют школу № 2062.

