Собянин: В Москве запущен 220-й электробусный маршрут
Новый рекорд по количеству направлений движения самого современного наземного транспорта установлен в Москве, в городе появился 220-й электробусный маршрут. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Движение электробусов запустят от станции метро «Теплый Стан» до станции Кокошкино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) по маршруту № 878. Он соединяет ТиНАО и ЮЗАО. Собянин подчеркнул, что экологичный транспорт постоянно развивается, с начала года в Москве появилось 42 электробусных маршрута.
«Всего в столице работает более 2,4 тысячи машин, оснащенных самыми современными сервисами для комфорта и безопасности пассажиров», — отметил мэр.
Транспорт на электротяге в первую очередь помогает сохранить экологию: замена одного автобуса на электробус сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Инновационные машины отличаются мягким ходом, оптимальной температурой в салоне, широкими дверьми, площадками для колясок и велосипедов, зарядными портами для гаджетов. Модели электробусов постоянно совершенствуются, так, в июне на улицах города появились первые 12 машин нового поколения.
Как ожидается, к 2030 году электробусы будут составлять более 80 процентов парка Мосгортранса.
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