Собянин: В Москве в третий раз пройдет выставка «ПРОреставрацию»

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение в столице выставки «ПРОреставрацию». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Участники покажут отечественные решения и методы работ, обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия», – отметил мэр.

Мероприятие пройдет в конце 2024 года. Оно соберет профессионалов отрасли. Темой выставки станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. В её рамках запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от ведущих специалистов. В выставке примут участие 35 вузов и колледжей.

Для гостей будет организовано более 150 мастер-классов, а между молодыми реставраторами –из разных регионов России – пройдут профессиональные соревнования.

