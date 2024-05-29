Собянин: В Москве в третий раз пройдет выставка «ПРОреставрацию»
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение в столице выставки «ПРОреставрацию». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Участники покажут отечественные решения и методы работ, обсудят технологии сохранения объектов культурного наследия», – отметил мэр.
Мероприятие пройдет в конце 2024 года. Оно соберет профессионалов отрасли. Темой выставки станет импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. В её рамках запланированы панельные сессии, дискуссии, круглые столы, лекции и презентации от ведущих специалистов. В выставке примут участие 35 вузов и колледжей.
Для гостей будет организовано более 150 мастер-классов, а между молодыми реставраторами –из разных регионов России – пройдут профессиональные соревнования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru