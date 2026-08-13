Собянин: В Москве в этом году высадят около 10 тысяч деревьев

Градоначальник указал, что большое внимание уделяется озеленению крупных городских магистралей. В частности, в прошлом году на Волгоградском проспекте и Марксистской улице было высажено более 2,4 тысячи новых деревьев, ещё более 1,9 тысячи украсили Профсоюзную улицу с проспектом 60-летия Октября.

Также новые деревья появились на Щелковском шоссе и прилегающих к нему улицах – Большой Черкизовской, Краснопрудной, Русаковской и Преображенской. Кроме того, работы по озеленению были выполнены на Ленинском проспекте, Абельмановской улице, в 3-м Крутицком переулке.

Мэр указал, что отдельное внимание уделяется московским набережным. На Нагатинской, Новоданиловской и Павелецкой набережных, которые в 2025 году стали частью единого пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки, было высажено 200 взрослых деревьев. Это липы и остролистные клёны, мощная крона которых со временем станет ещё гуще и будет защищать пешеходов в жаркие солнечные дни.

Собянин отметил, что для озеленения крупных магистралей в столице выбирают взрослые деревья возрастом от 10 до 25 лет и высотой от четырёх до восьми метров. Кроме лип и клёнов разных видов высаживаются также вязы. Все они отлично приживаются в мегаполисе, не боятся ветра и морозов, а благодаря густым кронам деревья сохраняют красивый вид весь сезон. На прилегающих улицах приоритет отдают хвойным деревьям, а именно елям и туям, а также декоративным яблоням с их ярким весенним цветением.

Глава Москвы добавил, что ещё одним важным приоритетом является озеленение социальных объектов. Так, после завершения комплексной реконструкции поликлиник и школьных корпусов на их территориях было высажено более 1,8 тысячи деревьев. Ещё более 160 клёнов, елей, лип и черемухи было высажено в 2025 году на территории инновационного центра «Сколково», озеленение которого является неотъемлемой частью процесса.

По словам градоначальника, в 2026 году на улицах, в скверах и обновлённых общественных пространствах Москвы вырастут порядка 10 тысяч новых деревьев. Он отметил, что работы, традиционно, стартуют поздней осенью. Это связано с тем, что в этот период растения легче всего переносят транспортировку и пересадку. В течение зимы они адаптируются на новых местах, а уже следующим летом жители и гости российской столицы смогут укрываться от зноя под их зелеными кронами.

