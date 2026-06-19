Ефимов: Территорию детского сада на улице Лаптева в Москве озеленят

В Филимонковском районе на улице Лаптева завершается благоустройство территории детского сада на 350 мест. Пространство превысит пять тысяч квадратных метров, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возводится на территории большого жилого квартала «Первый Московский». Здание детсада рассчитано на 14 групп.

«При благоустройстве территории детского сада особое внимание уделяется озеленению. Так, отведенная под растения площадь превысит половину гектара. Во дворе детского сада уже высажены разные виды деревьев и кустарников, которые отбирались по принципу безопасности и гипоаллергенности. Территорию украсят липы, клены, пихты, сирень и цветники из многолетних трав», – рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

По его словам, на данный момент фасадные работы на объекте выполнены на 70 процентов. После завершения строительства объект передадут в городскую систему образования.

Территория детского сада оборудована для круглогодичных занятий и активного отдыха. Здесь можно проводить мероприятия на открытом воздухе с участием зрителей — для этого предусмотрена специальная трибуна, сообщает пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



На участке расположены прогулочные веранды, а также игровые зоны с резиновым покрытием, где установлены детские комплексы, скамейки, качели и другие малые архитектурные формы из экологически чистых материалов, преимущественно дерева. Отдельно оборудована площадка для изучения правил дорожного движения с установленными дорожными знаками.



В Департаменте градостроительной политики уточнили, что в настоящее время в здании ведутся отделочные работы: стены готовят под покраску, укладывают плитку, керамогранит и линолеум.

Продолжается монтаж алюминиевых дверей и внутренних инженерных систем. Для занятий спортом на свежем воздухе обустроены спортивные площадки с покрытием из резиновой крошки. Помимо разветвленной сети пешеходных дорожек, во дворе появятся беговая и велодорожки, каждая из которых имеет специальное покрытие.



Проектом предусмотрена доступность детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья. В трехэтажном здании установлен лифт для маломобильных групп населения, а на территории созданы условия для безбарьерной и безопасной среды, отметили в Градостроительном комплексе столицы.



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