Собянин: В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза
Столица установит мемориальные доски Героям Советского Союза Александру Петровичу Силантьеву, Анатолию Леонидовичу Кожевникову, Николаю Григорьевичу Лященко, Александру Григорьевичу Тимощенко и Андрею Павловичу Катышеву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове (1917–2010) установят на Ленинградском проспекте. Мемориальную доску в память о летчике-асе маршале авиации Александре Силантьеве (1918–1996) и генерале армии Николае Лященко (1910–2000) установят на Мосфильмовской улице.
Мемориальную доску в память о гвардии полковнике Александре Тимощенко (1903–1974) установят на улице Покровка. А мемориальную доску в память о контр-адмирале Андрее Катышеве (1930–2018) установят на Петровско-Разумовской аллее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru