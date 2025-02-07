Собянин: В Москве установят мемориальные доски пяти героям Советского Союза

Столица установит мемориальные доски Героям Советского Союза Александру Петровичу Силантьеву, Анатолию Леонидовичу Кожевникову, Николаю Григорьевичу Лященко, Александру Григорьевичу Тимощенко и Андрею Павловичу Катышеву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мемориальную доску в память об участнике Великой Отечественной войны генерал-лейтенанте авиации Анатолии Кожевникове (1917–2010) установят на Ленинградском проспекте. Мемориальную доску в память о летчике-асе маршале авиации Александре Силантьеве (1918–1996) и генерале армии Николае Лященко (1910–2000) установят на Мосфильмовской улице.

Мемориальную доску в память о гвардии полковнике Александре Тимощенко (1903–1974) установят на улице Покровка. А мемориальную доску в память о контр-адмирале Андрее Катышеве (1930–2018) установят на Петровско-Разумовской аллее.

