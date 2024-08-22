Собянин: В Москве установят мемориальные доски героям России и СССР

В Москве установят мемориальные доски героям Советского Союза и России. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

До конца 2024 года в столице появится пять новых мемориальных досок. Среди прочего, на Тверской улице увековечат память об участнике Великой Отечественной войны, артиллеристе, полковнике Алексее Волошине. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах. Удостоен орденов Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и других наград. Также был награжден медалью США «Серебряная звезда».

На Мосфильмовской улице разместят мемориальную доску в память о штурмане, генерал-полковнике авиации, участнике Великой Отечественной войны Александре Медведеве. Он принимал участие Смоленской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской, Восточно-Прусской и Земландской операций. Был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды.

Также мемориальные доски разместят на Сиреневом бульваре, 1-ой Курьяновской улице и улице Миклухо-Маклая.

