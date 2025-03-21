Собянин: В Москве установят мемориальную доску участнику СВО Андрею Волоскову

Мемориальную доску Герою России Андрею Волоскову, участвовавшему в специальной военной операции, установят на севере Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, мемориальная доска Волоскову появится на доме по улице Полины Осипенко (д. 8, корп. 2), где жил гвардии лейтенант.

Собянин указал, что Герой России окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, затем участвовал в СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Волоскову, присвоили звание Героя РФ посмертно.

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ФОТО: ТАСС
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