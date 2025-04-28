Собянин: В Москве создадут флагманский диспетчерский центр скорой помощи
Московская скорая помощь является одной из лучших в мире экстренных служб. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, крупнейшей в Европе является станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. В её сеть входят 63 подстанции и 32 поста, равномерно распределённые по территории столицы.
Градоначальник отметил, что на московской станции скорой помощи завершена цифровизация всех процессов, а на 2026 год запланирована полная замена планшетных компьютеров медицинских бригад.
«Продолжаем развивать московскую скорую помощь. Создадим современный флагманский диспетчерский центр с симуляционным учебным комплексом — одним из лучших в стране», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что 11 подстанций скорой медицинской помощи построили в Москве с 2011 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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