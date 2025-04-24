Эксперт рассказала об актуальности программы строительства флагманских больниц

Программа строительства флагманских центров городских клиник и реконструкции приемных отделений завершилась в столице. Об этом в своем Telegram-канале заявил московский мэр Сергей Собянин.

В частности, первых пациентов принял флагманский центр больницы имени Буянова. Он стал завершающей частью программы.

Здесь было построено шесть лечебных корпусов, где пациенты уже в первые часы после поступления получают всю необходимую помощь.

Также рабочие выполнили ремонт в приемных отделениях детских и взрослых больниц, приобрели тысячи единиц передового оборудования, обучили сотни медицинских команд и внедрили новые алгоритмы оказания помощи. Более 566 тысяч пациентов приняли флагманские центры с 2023 года.

Флагманский центр имени Буянова сможет принимать до 200 пациентов в сутки. Здесь оборудованы девять оснащенных новейшим оборудованием операционных.

Для удобства приема автомобилей скорой медицинской помощи оборудовали дополнительный КПП с автоматическим шлагбаумом, а в отапливаемом тамбуре смогут одновременно находиться шесть машин. Кроме того, предусмотрена вертолетная площадка, а здание флагмана и основной комплекс больницы соединяет теплый переход. Благоустройство и озеленение территории будет полностью выполнено до конца 2026 года.

Центр функционирует по новому столичному стандарту: документы хранятся в цифровом формате, решением немедицинских вопросов занимаются администраторы, а пациентов принимают по системе «Триаж».

Новый флагманский центр расширит спектр хирургической помощи пациентам и поможет оказывать ее на качественно новом уровне.

Председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России, директор по развитию компании Евгения Ермолаева рассказала об актуальности программы строительства флагманских центров, так как это происходило одновременно с изменениями на рынке медицинского оборудования.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении в Москве социальных объектов.

«Сейчас за счет внебюджетных источников финансирования возводится 130 образовательных, 16 медицинских, 40 спортивных и восемь культурных объектов. Так, новые школы и детские сады дадут городу более 65 тысяч учебных мест. Наибольшее количество социальных объектов — 44 — построят инвесторы в Новомосковском административном округе. На западе столицы возводится 27 зданий социального назначения, а на северо-востоке — 22», — отметил вице-мэр.

