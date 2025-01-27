Собянин: В Москве с начала года открылось четыре поликлиники по новому стандарту
После обновления по новому стандарту в столице с начала года открылись четыре поликлиники, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что открылись филиал №2 ГП №64; ГП №66; ГП №209; ГП №11. В районах Раменки, Басманный и Новокосино здания обновили, а в Академическом районе возвели новое. По словам мэра, теперь в поликлиниках удобные зоны ожидания, просторные холлы, современное оборудование и цифровые технологии.
Собянин подчеркнул, что программу реконструкции поликлиник планируется закончить до конца 2025 года. Параллельно будет продолжаться возведение новых зданий, и амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru