Собянин: В Москве реализуется уникальная модель помощи раненым бойцам СВО
Уникальную модель помощи раненым бойцам специальной военной операции со всей России реализуют в Москве уже больше года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Модель организовали на базе ММКЦ «Вороновское». Она включает в себя высокотехнологичную медицинскую помощь, протезирование, реабилитацию, а также обучение, социальную адаптацию и психологическое сопровождение.
Для бесшовного перехода от лечения к протезированию и восстановлению в «Вороновском» создали центр протезирования и комплексной реабилитации. Сроки протезирования удалось свести к минимуму от четырех до 12 недель. На протезном предприятии полного цикла проводят все этапы изготовления протеза с учетом индивидуальных параметров пациента. Здесь применяют высокотехнологичные комплектующие, качество изделия оценивает специальная комиссия из протезистов, реабилитологов и врачей.
В центре используют уникальное оборудование для реабилитации, оно позволяет добиваться хороших результатов при последующем протезировании и восстановлении. Большое внимание уделяют развитию системы социальной помощи и адаптации бойцов. С первого дня пациенты могут обращаться к персональному менеджеру, благодаря этому вопросы решаются в кратчайшие сроки.
В апреле были запущены программы по восстановлению и развитию навыков вождения. Занятия проходят на автодроме с инструктором, они проводятся в том числе на автомобилях с ручным управлением либо на автотренажерах, если нет водительских прав.
С июня пациенты могут овладеть универсальными навыками, востребованными у работодателей. Здесь обучают финансовой грамотности, основам онлайн-безопасности, цифровых и коммуникативных компетенций, применению искусственного интеллекта. Обучение на базе госпиталя прошли свыше 1,2 тысячи бойцов.
