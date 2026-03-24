Собянин: В Москве разработали уникальный метод запуска тоннелепроходческих щитов

Метростроители Москвы разработали уникальный метод сборки тоннелепроходческих комплексов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил градоначальник, для инженеров стали наиболее сложными работы на участке между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии метро, специалисты прокладывали тоннели в стесненных условиях. Так, для комфортной сборки тоннелепроходческого щита протяженность котлована должна составлять более 100 м, однако здесь его габариты оказались всего 30 на 25 м. Общую длину работающего в левом перегонном тоннеле щита «Ольга» сократили с 106 до 70 м. При этом саму машину разделили на части, по мере продвижения их поэтапно опускали в котлован, а внутри площадки комплекс продвигался, изгибаясь вдоль стенок.

Более сложной задачей стала подготовка щита «Татьяна» для строительства правого перегонного тоннеля. Пространство для машины сократилось из-за уже работающих систем «Ольги». Однако инженеры придумали нестандартный способ сборки щита с использованием системы конвейеров, собирающих породу в компактный накопитель. Грунт поднимут на поверхность с помощью грейфера. Так в котловане осталось место для безопасного передвижения рабочих.

Станция «Сосенки» появится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032 близ одноименной деревни. Завершить строительство объекта планируют в 2029 году.

