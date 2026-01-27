Собянин: В Москве работает 140 тыс. кружков и секций для детей
Уже 140 тысяч кружков и секций для детей открыто в Москве, они действуют по самым разным направлениям — от робототехники и воркаута до аэройоги и ветеринарии. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.
В кружках и секциях занимаются 89 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет. Самыми популярными стали творческие направления.
«Их выбрали больше 390 тысяч детей. Чаще всего они увлекаются изобразительным искусством и хореографией. Занятия балетом или классическим танцем, например, доступны в Московском дворце пионеров», — указал Собянин.
Почти 350 тысяч юных москвичей занимаются в спортивных кружках и секциях. Одни из самых востребованных направлений — футбол и шахматы, в числе редких — парашютный и мотоспорт. С каждым годом становятся популярнее старинные русские командные игры, например, лапта и городошный спорт. Такие занятия доступны в Некрасовке и школе № 1987.
Традиционно пользуется популярностью у ребят лингвистика. В Москве можно изучать английский, французский, немецкий, китайский и сербский языки, иврит и суахили. Востребовано и техническое направление, дети разрабатывают авторские проекты — от моделей самолетов и беспилотников до управляемых роботов, осваивают программирование, 3D-моделирование, робототехнику, создают контент для социальных сетей. Также в столице растет интерес к естественным наукам. Почти 35 тысяч ребят посещают кружки по ботанике, зоологии, экологии, биологии.
Собянин подчеркнул, что Москва уделяет огромное внимание развитию бесплатных кружков и секций, чтобы дети могли проводить время с пользой.
