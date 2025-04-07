Собянин: В Москве построено 11 подстанций скорой медицинской помощи
Одиннадцать подстанций скорой медицинской помощи построили в Москве с 2011 года за счет городского бюджета. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, Москва постоянно развивается, появляются новые микрорайоны, и потребность в оперативной медпомощи увеличивается.
«Так, новые подстанции появились в районах Северный, Некрасовка, Бабушкинский, Даниловский, Филимонковский, Южное Бутово, Крюково, Троицк, Бекасово, Коммунарка и Царицыно», — указал Собянин.
В ближайшие годы в столице направят бюджетные средства на создание еще шести подстанций. Их возведут в Выхино-Жулебино, Царицыно, Пресненский, Тропарево-Никулино, Ивановское, Вороново.
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