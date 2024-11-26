Собянин: В Москве отремонтировали еще 13 поликлиник по новому стандарту
Тринадцать детских и взрослых поликлиник открыли в Москве после реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновленные учреждения находятся в районах Солнцево, Крюково, Савелки, Войковский, Ломоносовский, Коньково, Ивановское, Кузьминки, Можайский, а также в Северном Медведкове, Выхине-Жулебине, Братееве и Отрадном. Поликлиники обслуживают более 440 тысяч человек и начали работу по новому московскому стандарту.
«Современное оборудование расширило диагностические возможности. Головные здания дополнительно оснастили рентгеновским денситометром, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, эндоскопическим оборудованием», — написал Собянин в Telegram-канале.
Территории медучреждений благоустроили. Так, у входов в детские поликлиники высадили ели, в новогодние праздники их украсит иллюминация.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru