Собянин: В Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

Первый детский сад, созданный по передовой технологии крупномодульного строительства, открыли в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник пояснил, что подобные здания возводят как конструктор, сверхкрупные модули монтируют на площадке за короткие сроки.

«Значительная часть производственного цикла проходит на заводе. Это позволяет гарантировать качество объекта», — указал Собянин.

Модули отличаются прочностью и высокой степенью готовности сразу после производства. В таких элементах есть все необходимые закладные под инженерные системы, а монтаж, фасадные и отделочные работы не занимают много времени. Инновационные технологии позволили сократить сроки строительства, сохранив качество объекта и обеспечив долговечность здания.

Трехэтажный детский сад на 300 мест в районе Измайлово площадью 4,5 тысячи квадратных метров возвели за счет средств Адресной инвестиционной программы столицы. Для строительства надземной части объекта понадобилось 114 модулей, которые установили за две недели. Обычно на этот этап строительства уходит 6-9 месяцев.

В детском саду обустроены 12 групп, спальные зоны, физкультурный и музыкальный залы, вестибюль и раздевалки. Также здесь оборудованы медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, административные помещения, помещение для охраны. Фасад здания выполнен в спокойной цветовой гамме, интерьеры отделаны росписью.

