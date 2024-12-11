Собянин: В Москве открыли тоннель, связавший Бутырский район и Марьину Рощу
В Москве открыли новый автодорожный тоннель, который связал Бутырский район и Марьину Рощу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, он намного упростил выезд со Складочной улицы на улицу Двинцев и далее — на Третье транспортное кольцо.
Собянин подчеркнул, что тоннель, проложенный под путями D4, сократил время в пути в среднем на 20 минут.
«Теперь ежедневные поездки по городу станут быстрее и короче для порядка 135 тысяч жителей двух районов Северо-Восточного округа столицы», - отметил градоначальник.
Он также рассказал, что в планах — строительство внутриквартальных дорог и ещё одного выезда в сторону улицы Добролюбова.
«В районе ЖК "Прайд" возведём подземный переход под путями D4», - пообещал Собянин.
Мэр также добавил, что будет построен железнодорожный путепровод, который соединит Складочную улицу с улицей Добролюбова, а также новая транспортная связь между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.
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