Собянин: В Москве импортозаместили особые кабели для кардиологии
В рамках программы импортозамещения в Москве разработали особые кабели для применяемого в кардиологии медоборудования. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, первые изготовленные изделия уже передали столичным изготовителям медицинских изделий. В частности, это кабели для холтеровского мониторирования сердца и ультратонкие провода для нейро- и кардиостимуляторов.
Собянин отметил, что изделия при минимальных размерах отличаются надежностью и прочностью. «К примеру, токопроводящие жилы для нейро- и кардиостимуляторов толщиной сопоставимы с человеческим волосом», — добавил он.
Градоначальник подчеркнул, что предприятие уже готовится наладить серийный выпуск. Он напомнил, что еще в 2022 году был выпущен кабель для искусственного сердца, поддерживающий питание и стабильную работу аппарата и дающий возможность при помощи пульта управления контролировать параметры.
В заключение мэр указал на то, что существенно сократить налоговую нагрузку на предприятие позволил статус промышленного комплекса, а льготный инвесткредит, который был получен при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, помог увеличить парк производственного оборудования.
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