Собянин: В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием появятся на площадках «Печатники» и «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, резиденты ОЭЗ и другие промышленные предприятия Москвы смогут выпускать комплектующие, а также проводить вычислительно-измерительные исследования продукции.

«Технополис Москва» был создан в 2006 году, активное развитие проекта начали в 2016-м. В ОЭЗ для инвесторов действует льготный режим предпринимательской деятельности. Резиденты территории на десять лет освобождены от имущественного, транспортного, земельного налогов, платят налог на прибыль по ставке 2%, пользуются режимом свободной таможенной зоны и льготами по аренде земли.

В ОЭЗ работают шесть площадок — «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево» — площадью более 280 гектаров. Здесь расположено более 200 высокотехнологичных предприятий (свыше ста из них — резиденты) и создано более 18 тысяч рабочих мест. Общий объем выручки компаний ОЭЗ в прошлом году превысил 337 млрд рублей.

