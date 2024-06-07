Собянин: В Москве будет построен уникальный завод по производству медпрепаратов

Он рассказал, что в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2024 с гендиректором АО «Фармстандарт» Дмитрием Зайцевым, в Зеленограде появится первый в стране завод по производству базовых препаратов из плазмы крови человека.

По его словам, речь идёт об альбумине и иммуноглобулине, благодаря которым улучшается качество и продолжительность жизни пациентов с хроническими болезнями. Также данные препараты помогают при проведении сложных процедур и операций.

Собянин уточнил, что предприятие возведут на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Размер инвестиций составит 18 млрд рублей. Старт производства намечен на 2027 год.

Ранее Собянин заявил, что в ОЭЗ «Технополис Москва» откроется уникальный центр компетенций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

