Собянин: В Москве будет построен уникальный завод по производству медпрепаратов
Москва является одним из крупнейших в стране производителей лекарственных средств, медицинских изделий и техники. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2024 с гендиректором АО «Фармстандарт» Дмитрием Зайцевым, в Зеленограде появится первый в стране завод по производству базовых препаратов из плазмы крови человека.
По его словам, речь идёт об альбумине и иммуноглобулине, благодаря которым улучшается качество и продолжительность жизни пациентов с хроническими болезнями. Также данные препараты помогают при проведении сложных процедур и операций.
Собянин уточнил, что предприятие возведут на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Размер инвестиций составит 18 млрд рублей. Старт производства намечен на 2027 год.
Ранее Собянин заявил, что в ОЭЗ «Технополис Москва» откроется уникальный центр компетенций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru