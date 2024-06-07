Собянин: Москва продолжит сотрудничество с Пермским краем и Мордовией

Москва продолжит сотрудничество с Пермским краем и Мордовией. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин, который подписал соответствующие соглашения. Свои подписи под документами также поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Мордовии Артём Здунов.

Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

По словам градоначальника, Москва давно взаимодействует с этими регионами «в торгово-экономическом направлении, образовании, культуре, здравоохранении и других сферах».

Собянин отметил, что новые соглашения позволят продолжить и развивать множество проектов. Речь идёт о транспортной сфере, промышленности, агрокомплексе, строительстве, ЖКХ, социальной сфере, туризме и так далее.

«Уверен, в ближайшие годы наша совместная работа принесет большую пользу жителям Москвы, Пермского края и Мордовии», — заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что Москва является лидером России по развитию государственно-частного партнерства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:МордовияПермский КрайМоскваСоглашениеСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры