Собянин: Москва продолжит сотрудничество с Пермским краем и Мордовией
Москва продолжит сотрудничество с Пермским краем и Мордовией. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин, который подписал соответствующие соглашения. Свои подписи под документами также поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Мордовии Артём Здунов.
По словам градоначальника, Москва давно взаимодействует с этими регионами «в торгово-экономическом направлении, образовании, культуре, здравоохранении и других сферах».
Собянин отметил, что новые соглашения позволят продолжить и развивать множество проектов. Речь идёт о транспортной сфере, промышленности, агрокомплексе, строительстве, ЖКХ, социальной сфере, туризме и так далее.
«Уверен, в ближайшие годы наша совместная работа принесет большую пользу жителям Москвы, Пермского края и Мордовии», — заключил мэр Москвы.
Ранее Собянин заявил, что Москва является лидером России по развитию государственно-частного партнерства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru